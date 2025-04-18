طالب يختار الرحيل شنقًا في الحوامدية

كتب - محمد شعبان:

أقدم طالب على التحلص من حيتها شنقًا بالحوامدية لمروره بأزمة نفسية، الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بقرية منى الأمير.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "محمد.س." 18 عاما، صنع مشنقته للتخلص من حياتها بسبب مروره بأزمة نفسية دفعته للانتحار وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة مستشفى الحوامدية العام وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.