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تفاصيل وفاة أجنبية أثناء عملية شفط دهون بمستشفى تجميل بأكتوبر

07:48 م الجمعة 18 أبريل 2025

وفاة أجنبية أثناء عملية شفط دهون

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كتب- صابر المحلاوي:
تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة وفاة سيدة تحمل الجنسية الأمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بمنطقة أكتوبر، عقب خضوعها لعملية شفط دهون، وذلك بعد تلقيها بلاغًا من السفارة الأمريكية يفيد وجود شبهة إهمال طبي في الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول، بورود بلاغ من أحد ممثلي السفارة الأمريكية، بوفاة مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 43 عامًا، أثناء تواجدها داخل مستشفى خاص، حيث كانت قد دخلت مصر بغرض السياحة وقررت إجراء عملية تجميل.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السيدة تعرضت لمضاعفات صحية مفاجئة أثناء العملية، أدت إلى وفاتها في غرفة العمليات. فيما وجهت السفارة الأمريكية اتهامًا للمستشفى بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال الطبي.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة، حيث تم مناظرة الجثمان، والتحفظ على الملف الطبي للمجني عليها، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الطاقم الطبي المشرف على العملية لسماع أقوالهم.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية أو إهمال طبي أدى إلى الوفاة.

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