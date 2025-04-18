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سفارة أجنبية تضع مستشفى تجميل في ورطة والأمن يحقق

07:45 م الجمعة 18 أبريل 2025

مديرية أمن الجيزة

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كتب - محمد شعبان:

حرر مسؤولو سفارة إحدى الدول الأجنبية بالقاهرة محضرًا ضد مستشفى تجميل؛ بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة سيدة أثناء خضوعها لتدخل جراحي.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بحضور ممثل السفارة وتقديمه بلاغ ضد مستشفى معروف.

البلاغ اتهم إدارة المستشفى بالإهمال والتسبب في وفاة سيدة أجنبية في الأربعينات خلال خضوعها لعملية تجميل "شفط دهون" متهمًا الفريق الطبيب بالتسبب في وفاتها.

مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي أحال المحضر إلى النيابة العامة التي طلبت التحريات تمهيدًا لاستدعاء مسؤولي المستشفى المشكو في حقهم.

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عملية جراحية تجميل شفط دهون مستشفى أكتوبر بلاغ مدير أمن الجيزة
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