"البيت في حريم".. تفاصيل مقتل مسن بالطالبية

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة اتهام شابين بقتل مسن بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب منعه لهما من دخول العقار الذي يقطن فيه بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة.

انتقلت النيابة إلى مكان الواقعة، حيث تم إجراء المعاينة والتحقيق مع الشهود، كما تم فحص كاميرات المراقبة لتوثيق الحادث. وأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، كما تم تشكيل لجنة من الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بشكل دقيق.

كان قسم شرطة الطالبية قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض مسن للضرب على يد شخصين بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه كان يرفض دخول أحد الشابين إلى العقار الذي يقطن به بسبب وجود سيدات وفتيات، وتدخل لمنعه من دخول المكان. إلا أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، حيث اعتدى المتهم الأول على المجني عليه، وعاونه الآخر في ضربه، مما أدى إلى إصابة المسن بأزمة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة، التي أمرت بتكثيف التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة، وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية أخرى.