في واقعة هتك عرض بناته الثلاث.. قرار من الجنايات بقضية "طبيب التجمع"

كتب – رمضان يونس:

حددت محكمة مستأنف جنايات التجمع الخامس بالقاهرة، جلسة 27 إبريل الجاري، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من طبيب نساء وتوليد شهير بالتجمع، على حكم إدانته بالسجن المشدد 15 عامًا في واقعة اتهامه بالتعدي على بناته الثلاث بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود سيد الكحكي، قد قضت في جلسة 31 أكتوبر 2024، بمعاقبة طبيب النساء المتهم بالاعتداء على بناته الثلاث بالسجن المشدد 15 سنة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 26 لسنة 2024 بنيابة استئناف القاهرة، أن طبيب نساء تعدى جنسيًا على بناته الثلاث داخل غرف خاصة بمسكنه بالتجمع الخامس، حيث ارتكب الواقعة بعد تهديدهن، وحبسهن، ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

واستجوبت النيابة العامة إحدى الفتيات، وأكدت أن والدها اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها، مستغلًا انفراده بها، ممسكًا بها وجردها من ملابسها عنوة، ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها.

وقالت المجني عليها الأولى في الواقعة إن المتهم، والدها، اعتدى عليها جنسيًا بغير رضاها، مستغلًا انفراده بها بمسكنه، وجردها من ملابسها عنوة، ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها، وأنه في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، لافتة إلى أن يده استطالت إلى مواطن عفتها، وتقبيلها عنوة، ونزع ملابسها في إحدى المرات وكشف عورتها حتى اعتدى عليها جنسيًا.

وأكدت المجني عليها الثانية "ك. م."، أن المتهم واقعها بغير رضاها، بأن جردها من ملابسها عنوة، وكبّل يديها بقوة، مباعدًا بين ساقيها، وأولج قضيبه في فرجها، وأنه كرر إتيانها عدة مرات بغير رضاها في فترات مختلفة بذات النمط، فضلًا عن هتكه لعرضها بالقوة في العديد من المرات، إذ استطالت يده إلى مواطن عفتها كرهًا عنها، وكان في إحدى المرات يُقبلها عنوة، ويمسك بصدرها ومؤخرتها وهو جاثم عليها، ولم تفلح مقاومتها له، مضيفةً أنها أبصرت المتهم حال مباغتته للشاهدة الثالثة وإمساكه بمؤخرتها، وأنها استمعت لاستغاثة الشاهدة الأولى عندما هتك عرضها المتهم.

وذكرت المجني عليها الثالثة "ب. م."، أن المتهم والدها واقعها بغير رضاها في العديد من المرات، بإيلاج قضيبه في فرجها، وأنها انصاعت له خشية من تهديده المستمر لها بحبسها في حجرتها وحرمانها من التعليم، وأن الواقعة المصورة كانت هي المرة الأخيرة لمواقعة المتهم لها، وقيامه بهتك عرضها بالقوة في فترات مختلفة، إذ كان يباغتها ويمسك بمواطن عفتها ويُقبلها، وأنه أتى ذات الأفعال مع الشاهدتين الأولى والثانية.