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اتصاب فيها 5 أشخاص.. تفاصيل حادث انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر

07:26 م الجمعة 18 أبريل 2025

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كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى المحور المركزي بمنطقة أكتوبر، والذي أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة وفحصها للتأكد من وجود أي دلائل على وجود شبهة جنائية، كما طلبت النيابة استجواب المصابين بعد استقرار حالتهم، وتكليف رجال المباحث بتحري ظروف وملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الفور انتقلت قوات الشرطة مع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين للمستشفى، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير حركة المرور، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت متابعة التحقيقات.

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