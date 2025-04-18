إعلان

3 وفيات و4 مصابين في حادث تصادم جماعي أعلى كوبري أربيلا بالتجمع

05:22 م الجمعة 18 أبريل 2025

إسعاف - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 أخرون في تصادم جماعي بمحور جمال عبدالناصر بالقاهرة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالتجمع الخامس.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم عدة سيارات ملاكي أعلى كوبري أربيلا مما أسفر عن 3 وفيات و4 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

3 وفيات و4 مصابين حادث تصادم جماعي كوبري أربيلا بالتجمع محور جمال عبدالناصر بالقاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

منطقة عازلة و1300 عملية هجوم والحصار الأطول.. ما حدث في شهر بعد عودة حرب غزة؟
كبير الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" لمصراوي: خفض الفائدة ضروري.. وهذه شروط صندوق النقد الدولي