3 وفيات و4 مصابين في حادث تصادم جماعي أعلى كوبري أربيلا بالتجمع

كتب - محمد شعبان:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 أخرون في تصادم جماعي بمحور جمال عبدالناصر بالقاهرة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالتجمع الخامس.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم عدة سيارات ملاكي أعلى كوبري أربيلا مما أسفر عن 3 وفيات و4 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى القاهرة الجديدة للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.