تهريب مخدرات وتنفيذ أحكام.. جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، من تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة. وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط قضية تهريب وحيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى 2,888 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 49 قضية، وتنفيذ 249 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية تكثيف حملاتها الأمنية على منافذ الجمهورية المختلفة لضبط أي مخالفات.