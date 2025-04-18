بالصور.. الداخلية تواجه غسل الأموال الرقمي بمؤتمر موسّع في القاهرة

كتب - علاء عمران:

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع لمكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة، خلال الفترة من 13 حتى 15 أبريل 2025، تحت شعار: "التحديات العالمية فى مكافحة جرائم غسل الأموال فى ظل التحول الرقمي".

استهدف المؤتمر تسليط الضوء على عدة محاور رئيسية، شملت تحليل السياسات القائمة ومناقشة الأطر القانونية لتعزيز الرقابة المالية في ظل التحول الرقمي، إضافة إلى تجفيف منابع الاتجار من خلال مواجهة جرائم غسل الأموال، مع التركيز على تعظيم أوجه التعاون بين الجهات المحلية والدولية، وتبادل الخبرات، وتقديم منصة للحوار حول أفضل التجارب في هذا المجال.

كما سعى المؤتمر إلى الارتقاء بالمستوى التدريبي للعاملين في مكافحة غسل الأموال، خاصة تلك المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، لمواكبة المستجدات التكنولوجية في هذا المجال.

وانتهت فعاليات المؤتمر بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

تعزيز أطر التعاون المحلي لتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية.

توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لرصد أنماط غسل الأموال الجديدة.

رفع الوعي الجماهيري عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إطلاق منصات رقمية لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن الجرائم.

وقد لاقت أعمال المؤتمر مردودًا إيجابيًا لدى المشاركين، إذ عكست الفعاليات حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون الأمني، ومواجهة التحديات المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال نهج علمي وتنسيق موسّع بين الجهات المعنية.