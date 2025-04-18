في التجمع الأول.. سيدة تسرق أجنبية وتستولي على عملات وبطاقة بنكية

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدة قامت بسرقة مبلغ مالي بعملات أجنبية وبطاقة بنكية من داخل شقة تقيم بها سيدة تحمل جنسية أجنبية بمنطقة التجمع الأول.

وجرى ضبط المتهمة وبحوزتها المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية، تخصصا في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، واعترفا بارتكاب 5 وقائع، وتم ضبط المسروقات لدى فني صيانة تبين تورطه كعميل سيئ النية، وجرى ضبطه أيضًا.

جرى تحرير المحاضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.