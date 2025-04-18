ادعت البراءة وسدّدت الغرامة سرًا.. الداخلية ترد على فيديو سيدة أنكرت مخالفة سرعة

كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تدّعي تلقيها مخالفة مرورية بتهمة تجاوز السرعة المقررة، على الرغم من تأكيدها أنها لم ترتكب تلك المخالفة.

وبفحص الواقعة، تبين عدم صحة ما ذكرته السيدة، إذ ثبت تسجيل مخالفة مرورية صحيحة ضدها بسبب تجاوز السرعة المقررة، كما تبيّن أنها قامت بسداد قيمة المخالفة بالفعل.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.