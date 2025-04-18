3 طلاب يحتفلون بالأسلحة على دراجة نارية.. والداخلية ترصد الفيديو وتتحرك



كتب - علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله 3 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء أثناء استقلالهم دراجة نارية بمنطقة المعمورة شرق الإسكندرية.

وبفحص الفيديو، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط الدراجة النارية ومستقليها، وتبين أنهم 3 طلاب يقيمون بدائرة قسم شرطة ثانِ المنتزه. كما تبيّن أن قائد الدراجة لا يحمل أي تراخيص، وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة خلال مشاركتهم في حفل زفاف، حيث استخدموا الأسلحة ضمن طقوس الاحتفال.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى التعامل إداريًا مع الدراجة النارية ومخالفة قائديها.