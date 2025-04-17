ضربة جديدة لـ"كرم الشام وبلبن" بشارع فيصل (صور)

كتب- محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالجيزة حملاتها المكبرة للتعامل مع المنشآت المخالفة ومنع الإشغالات والتعديات علي الطريق العام لتسهيل حركة الحركة المرورية.

حي العمرانية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق شن حملة مكبرة بشارع فيصل، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المطاعم -أبرزها كرم الشام وبسبوسة وكنافة وبـ لبن- والتي سبق غلق فروع لها بالشيخ زايد وأكتوبر.

كما شملت الحملة محال تدار بدون تراخيص وغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية أو غير حاصلة على التصاريح اللازمة ومتعدية على الطريق العام بشارع الملك فيصل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.