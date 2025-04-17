إعلان

ضربة جديدة لـ"كرم الشام وبلبن" بشارع فيصل (صور)

11:20 م الخميس 17 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    غلق مطاعم ومحلات شهيرة بشارع فيصل
  • عرض 4 صورة
    غلق مطاعم ومحلات شهيرة بشارع فيصل
  • عرض 4 صورة
    غلق مطاعم ومحلات شهيرة بشارع فيصل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالجيزة حملاتها المكبرة للتعامل مع المنشآت المخالفة ومنع الإشغالات والتعديات علي الطريق العام لتسهيل حركة الحركة المرورية.

حي العمرانية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق شن حملة مكبرة بشارع فيصل، أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المطاعم -أبرزها كرم الشام وبسبوسة وكنافة وبـ لبن- والتي سبق غلق فروع لها بالشيخ زايد وأكتوبر.

كما شملت الحملة محال تدار بدون تراخيص وغير ملتزمة بالاشتراطات الصحية أو غير حاصلة على التصاريح اللازمة ومتعدية على الطريق العام بشارع الملك فيصل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلبن كرم الشام شارع فيصل العمرانية الجيزة شرطة المرافق غلق كرم الشام تشميع بلبن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات