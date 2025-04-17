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جثة متفحمة تثير الرعب في بنها.. وفريق بحث لحل اللغز

10:41 م الخميس 17 أبريل 2025

جثة متفحمة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن على جثة متفحمة في ظروف غامضة بالقليوبية، اليوم الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بكفر الأربعين وفرضوا كردونًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة، وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة متفحمة ووجود شبهة جنائية.

وشكل مدير المباحث فريق بحث لفك طلاسم الواقعة، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة مشرحة زينهم للتشريح بواسطة الطب الشرعي.

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