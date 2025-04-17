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مجهول يتسلق سور مدرسة بالمرج ويرتكب فعلا مشينًا داخل الحمام

09:27 م الخميس 17 أبريل 2025

هتك عرض طفلة - تعبيرية

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على متهم تسلل إلى مدرسة بالمرج بتسلق السور، وهتك عرض طالبة داخل دورة المياه.

مأمور القسم تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة من والد طالبة بتلقيه اتصال هاتفي من إحدى أولياء الأمور أخبرته بتعرض ابنته للاعتداء على يد شخص مجهول داخل دورة مياه المدرسة.

بتفريغ الكاميرات وتتبع خطوط السير، تبين أن المتهم تسلق سور المدرسة وارتكب فعلته، وحدد رجال المباحث هويته وأمكن ضبطه ومواجهته بالأدلة وأقوال الضحية.

تحرر المحضر اللازم وأحاله المأمور إلى النيابة العامة التي طلبت التحريات واستدعت مدير المدرسة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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