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"قسيمة جواز على ورق كشكول".. مفاجأة من العيار الثقيل لفيديو أشعل السوشيال ميديا

08:50 م الخميس 17 أبريل 2025

السيدة صاحبة الفيديو

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كتب- محمد شعبان:

بعد أسبوعين من ضجة صاحبت فيديو سيدة أشعلت السوشيال ميديا بحديثها عن زواج طالب من زميلته بالمرحلة الإعدادية وتوقيعهما على قسيمة زواج عرفي على ورقة من كراسة الدراسة خرجت الداخلية لتكشف الحقيقة.

وحدة الرصد تابعت فيديو السيدة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، ومناشدتها أولياء الأمور بتوخى الحذر فتحركت أجهزة البحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره وعدم وجود ثمة بلاغات أو وقائع فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى نشوب مشاجرة بين القائمة على النشر مقيمة بمحافظة الشرقية ومسئولى شئون الطلبة بإحدى المدارس الإعدادية المشتركة بالشرقية في أثناء تقديم أوراق ابنها للالتحاق بالمدرسة لعدم استيفائها الأوراق المطلوبة.

وردًا على رفض قبول ابنها، نشرت السيدة مقطع الفيديو المثير للجدل كمحاولة للضغط على إدارة المدرسة، واتخذت أجهزة الأمن بالشرقية الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب.

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