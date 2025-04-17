ليلة سقوط مشايخ "ازرع نخلة وسقيا الماء" الوهميين في قبضة الشرطة

القاهرة - مصراوي:

في تحرك رادع من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، داهمة مأمورية مشتركة من قطاع الأمن العام ومباحث المصنفات الفنية شقة يستغلها أصحابها كمقر لقناة بدون ترخيص.

التحريات أثبتت أن القائمون على إدارة القناة استعانوا بأشخاص غير معروفين تقمصوا شخصية رجال دين لتصوير فيديوهات لاستعطاف المواطنين للتبرع لصالح أعمال خير "ازرع نخلة - سقيا الماء" بخلاف الحقيقة.

بمداهمة الشقة أمكن ضبط غرفة الاستوديو كاملة التجهيز ومزودة بعوازل للصوت وأبواب محكمة الغلق وبداخلها (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج صوت وفيديو والعديد من الفيديوهات المصورة).

المفاجأة الكبرى جاءت باستكمال عملية التفتيش، لفت انتباه الضباط أجولة غريبة الشكل عُثر بداخلها على مئات الآلاف من الجنيهات تبين أنها حصيلة نشاط العصابة غير المشروع بجمع التبرعات.