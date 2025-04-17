إعلان

ليلة سقوط مشايخ "ازرع نخلة وسقيا الماء" الوهميين في قبضة الشرطة

08:41 م الخميس 17 أبريل 2025

زراعة أشجار النخيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

في تحرك رادع من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، داهمة مأمورية مشتركة من قطاع الأمن العام ومباحث المصنفات الفنية شقة يستغلها أصحابها كمقر لقناة بدون ترخيص.

التحريات أثبتت أن القائمون على إدارة القناة استعانوا بأشخاص غير معروفين تقمصوا شخصية رجال دين لتصوير فيديوهات لاستعطاف المواطنين للتبرع لصالح أعمال خير "ازرع نخلة - سقيا الماء" بخلاف الحقيقة.

بمداهمة الشقة أمكن ضبط غرفة الاستوديو كاملة التجهيز ومزودة بعوازل للصوت وأبواب محكمة الغلق وبداخلها (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج صوت وفيديو والعديد من الفيديوهات المصورة).

المفاجأة الكبرى جاءت باستكمال عملية التفتيش، لفت انتباه الضباط أجولة غريبة الشكل عُثر بداخلها على مئات الآلاف من الجنيهات تبين أنها حصيلة نشاط العصابة غير المشروع بجمع التبرعات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زراعة النخل سقيا الماء الداخلية الأمن الأمن العام المصنفات الفنية تبرعات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة
لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.. المركزي يخفض سعر الفائدة 2.25%
اتجاه نزولي للتضخم.. المركزي يعلن أسباب خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات