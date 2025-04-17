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عبده موتة يظهر في أوسيم.. والضحية طالب وابن عمه

07:50 م الخميس 17 أبريل 2025

طالب ضحية اعتداء بسلاح أبيض في أوسيم

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كتب - محمد شعبان:

لم يكد ينتهي رجال المباحث بقسم أوسيم من حل لغز العثور على جثة فتاة محروقة وسط الزراعات -إثر تخلص صديقها منها بعد وفاتها بجرعة زائدة من المخدرات- حتى وجدوا انفسهم أمام غضب عارم انتاب أهالي المركز.

"كارثة تربوية" كما وصفتها الشاكية تعرض لها تلميذ عمره 13 عامًا، خرج من بيته قاصدا سنتر تعليمي لحضور درس خصوصي. سيناريو معتاد طرأ عليه جديد أبطاله زميليه بمدرسة طلائع المستقبل.

الطالب هادئ الطبع فوجئ بطالبين استوقفاه بالقرب من عزبة اليمن، اعرضا طريقه وأشهر كلاهما أسلحة بيضاء وقبل أن ينطق بكلمة باغته أحدهما بضربة بـ"كتر" في رأسه ليكمل الثاني ما بدأه دون رحمة أو شفقة.

"الدم كان نازل زي المياه" هكذت وصفت أخت الضحية التي روت كواليس الواقعة عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك -وأرفقت صورة أخيها الذي احتاج 60 غرزة- لكن القصة لم تنتهي هنا والبلطجة شملت ضحية ثانية.

مشهد الاعتداء على التلميذ وقع تحت أنظار ابن عمه فتدخل للدفاع عنه فكانت المكافأة حاضرة. المتهمان منحاه نصيبه من الضرب بالسلاح الأبيض وبدلا من توجهه إلى عمله نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بجروح باليد خضع بسببها لغُرز.

إصابة التلميذ وبعدها ابن عمه فجرت غضب العائلة وطالبوا الشرطة في بلاغ رسمي بسرعة القبض على الجناة وتحقيق مبدأ الردع لمنع تكرار تلك الحوادث.

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