"عاشرها وسرق تحويشة عمرها".. قصة سيدة خانت زوجها فعاقبها عشيقها مرتين

كتب - محمد شعبان:

خلافات زوجية متكررة أضحت معها حياة "نعيمة" - اسم مستعار- وزوجها شبه مستحيلة، أفكار عدة تتدفق إلى رأسها محركها الاول إبليس ونسله الملعون لكن ماحدث بعدها أبعد مما توقعته.

المرأة الباحثة عن نفسها أو بالأحرى رجل يشبع رغباتها العاطفية والجنسية -على حد سواء- حتى وجد ضالتها في شاب يصغرها بعشر سنوات، سقطت في بحر كلامه المعسول وعواطفه الجياشة.

رويدًا رويدًا باتت "بنت الأكابر" لا تقوى على العيش دون حبيبها، أضحت تنتظر مكالمته بفارغ الصبر كالماء والهواء فيما أصبحت لا تطيق استكمال حياته مع زوجها.

الشاب وجد في صاحبة الحسب والنسب فرصة لجني المال بأقل مجهود، رسم خطة يحصل بموجبها على مبلغ مالي دون تكبد عناء ومشقة العمل الجاد وبالفعل كان له ما أراد إلا أن المشهد الختامي جاء على غير رغبته، فماذا حدث؟.

قبل أيام جمعت مكالمة حاسمة بين العشيقين، اتفقا خلالها على ترك "نعيمة" لعش الزوجية والانتقال للعيش مع حبيبها في شقة مفروشة استأجرها بمدينة حدائق أكتوبر كعش زوجية مؤقت.

بالفعل جمعت الزوجة أغراضها وأموالها وتركت منزل الرجل المخدوع قاصدة بيت عشيقها على أطراف المدينة المكتظة بالسكان، قضت بين أحضانه ليلة حمراء برعاية الشيطان قبل أن تستيقظ على مفاجأة صادمة.

حبيبها خدعها مرتين، الأولى بأنه يحبها بجنون والثانية سرقها وتركها دون مالها أو هاتفها بل وصل به الحال لغلق الباب بالمفتاح من الخارج ليضمن عدم مغادرتها بسهولة.

مع تأزم الموقف وسرقة هاتفها، اضطرت السيدة إلى الاستغاثة بالجيران وصرخت بصوت عالٍ "إلحقوني.. أنا مخطوفة" ليهرع الجميع لنجدتها مع إبلاغ الشرطة خشية وجود شيء مخالف.

السيدة اعترفت بالحقيقة "اللي بحبه ضحك عليا.. هرب بعد ما أخد مني اللي هو عايزه" واتهمته بسرقة مبالغ مالية بعملات أجنبية بإجمالي 100 ألف جنيه "حتى الموبايل سرقوا".

ضباط المباحث عملوا على تتبع خطوط سير المتهم بعد التوصل إلى هويته بفضل بطاقته الشخصية التي سلم صورة منها لمالك الشقة مقابل تأجيرها وأمكن ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المبلغ المسروق.