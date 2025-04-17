الأمن يكشف نشاط شاب زور محررات رسمية مقابل مبالغ مالية في الغربية



كتب - محمد الصاوي:

تمكّن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة الأحوال المدنية من ضبط شاب تورّط في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، متخذًا من محل إقامته في مركز قطور بمحافظة الغربية وكرًا لممارسة نشاطه غير القانوني.

وكشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية عن قيام المتهم، الذي سبق اتهامه في قضايا جنائية، بتزوير مستندات رسمية وبيعها للراغبين في الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد البستاني، مدير مباحث قطاع الأحوال المدنية.

وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات مسكنه وضبطته، وعُثر بحوزته على عدد من المستندات المزورة، والصور الضوئية الجاهزة للتزوير، إضافة إلى أختام (أكلاشيه) وأدوات التزوير المختلفة.

وأقرّ المتهم خلال التحقيقات بممارسته النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.