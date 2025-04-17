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أشعلوا النار في جثتها بعد سهرة حمراء.. ما عقوبة رعاة الأغنام في جريمة أوسيم؟

06:39 م الخميس 17 أبريل 2025

حبس متهمين - أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:
تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة فتاة متفحمة داخل قطعة أرض زراعية بمدينة أوسيم، في جريمة أثارت الرأي العام لما حملته من تفاصيل صادمة تتعلق بسهرة حمراء وتعاطي مواد مخدرة، وانتهت بوفاة السيدة نتيجة جرعة زائدة، ثم محاولة التخلص من الجثة بالحرق.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها ثلاثينية مسجلة آداب، لقيت مصرعها إثر تعاطي جرعة زائدة من مخدر الهيروين أثناء تواجدها بصحبة شاب داخل شقته، حيث أصيب المتهم بحالة من الذعر وقرر التخلص من الجثة، فقام بلفها داخل سجادة ونقلها بواسطة سيارة صديقه إلى منطقة زراعية نائية، ثم تركها هناك.

وأظهرت تحريات المباحث أن ثلاثة من رعاة الأغنام عثروا على الجثة، وخشية التورط في الحادث، قرروا إشعال النيران بها لإخفاء ملامحها.

وبشأن العقوبة المنتظرة لرعاة الأغنام الثلاثة، أوضح مصدر قانوني أن المادة 239 من قانون العقوبات تنص على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أخفى جثة قتيل بأي وسيلة من وسائل الإخفاء أو دفنها دون إبلاغ الجهات المختصة، وقبل إجراء الفحوص الطبية اللازمة لتحديد سبب الوفاة".

النيابة قررت حجز المتهم الرئيسي ورعاة الأغنام الأربعة 24 ساعة على ذمة التحريات، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

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بعد جريمة أوسيم عقوبة رعاة الأغنام أشعلوا النار في جثتها
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