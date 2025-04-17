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تاجر عملة يحاول غسيل 160 مليونا والشرطة تحبط خطته

06:39 م الخميس 17 أبريل 2025

تجارة العملة

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القاهرة - مصراوي:

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسجل خطر بالجيزة؛ متهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

المتهم حاول إخفاء مصدر أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 160 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة.

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