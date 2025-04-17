"لازم تقلعي عشان هطلعلك الجن".. حكاية مدرس استدرج تلميذته لشقته وهتك عرضها بالشيخ زايد

كتب - محمد شعبان:

مدرس شاب زين له الشيطان سوء عمله، رسم خطة للإيقاع بفريسة سهلة يشبع معها شهوته التي تحركه، نصب لها فخًا دون أن يتوقع بما ستنتهي إليه الأمور.

تلميذة في الثامنة عشرة من عمرها وقعت ضحية مدرسها، حاول إيهامها مرات بأنها ليست على ما يرام "بقالك فترة مش مظبوطة.. عليكي جن وهو اللي مشقلب لك حالك".

انتقل بعدها "مربي الأجيال" إلى الخطوة التالية من خطته الشيطانية، أقنعها بامتلاكه حل سحري لأزمتها "تعالي لي البيت وهطلع لك الجن". تكرار المدرس لنفس الطرح وجد مجالا لدى الفتاة، فمع صغر سنها وقلة خبرته وافقت على عرضه دون أن تدري ما ينتظرها خلف الأبواب المغلقة.

لم تكد التلميذة تدخل شقة أستاذها حتى طالبها بالتجرد من ملابسها "لازم تقلعي هدومك علشان أطلع الجن". ترددت الفتاة في البداية لكن قدرة الأستاذ على إقناعها سهلت مهمته "جلسة العلاج لازم تبقى بالشكل دا".

تجرد التلميذة من ملابسها كان إيذانا ببدء حفلة التحرش، سرعان ما تفحص المدرس مفاتن تلميذته ومواضع عفتها مستغلا وقوعها تحت تأثير كلماته المعسولة وأسلوبه المتلون.

في نهاية الأمر اكتشفت الضحية حقيقة الأمر ووقوعها فريسة للمدرس، ارتدت ملابسها ونهرته وهرولت إلى المنزل لتقص لأهلها ما تعرضت له بين جدران شقة "المستر" لتأخذ الأمور منعطفًا آخر.

داخل قسم شرطة أول الشيخ زايد تلقى العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد بلاغ الفتاة، حاول تهدئتها وطمأنها "حقك مش هيروح واللي عمل كده هيتحاسب".

رحلة سريعة لجمع المعلومات والوقوف على ملابسات الواقعة قادها المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد بحثًا عن الحقيقة ولا شيء دونها.

تحريات وجهود وحدة المباحث أثبتت صحة البلاغ، المدرس المراهق استغل صغر سن وقلة خبر التلميذة واستدرجها إلى بيته، خطته كادت تحرمها من أعز ما تملك "عذريتها" لكن القدر منحها فرصة للنجاة.

بتقنين الإجراءات والعرض على اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، استهدفت مأمورية المدرس وألقت القبض عليه. أمام رجال المباحث حاول المتهم المراوغة إلا أن التحريات السرية صدمته فسقط مذهولا "عرفتوا كل دا منين" ليدلي بعدها باعترافات تفصيلية لجريمته التي يندى لها الجبين.

"ساعة شيطان وراحت لحالها.. الإنسان ضعيف يا باشا" بهذه الكلمات برر المشكو في حقه فعلته، مؤكدًا ندمه الشديد "توبت خلاص وخطبت" ومع عرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.