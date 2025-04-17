"لعنة الفراعنة".. قصة مقتل شاب على يد أصدقائه أثناء التنقيب عن الآثار بالمعصرة

كتب- أحمد عادل:

أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة المعصرة، أصابت "لعنة الفراعنة" الأصدقاء الثلاثة وبدلًا من العثور على "الكنز"، دُفنت جثة أحدهم بعد مشاجرة مع أصدقائه أودت بحياته، في الحفرة نفسها التي قاموا بحفرها بحثًا عن الثراء السريع.

منذ 5 اشهر تغيب "م." في العقد الثالث من عمره عن منزل الأسرة في منطقة المعصرة لعدة ساعات عن موعد إنتهاء عمله، وفي بداية الأمر ظن الأهل أنه اضطر للبقاء لظروف العمل.

طال غياب المجني عليه لـ24 ساعة، مما دفع الأسرة لتحرير محضر رسمي في قسم شرطة المعصرة، ولمدة 5 أشهر قام رجال المباحث بالعمل على قدم وساق لفك لغز القضية.

وبإجراء التحريات تبين وفحص دائرة معرفة المتغيب، اشتبه في 2 من أصدقائه لكونهما آخر من تواجد مع المجني عليه، في البداية أنكر المتهمان معرفتهما عن أي معلومات عن المجني عليه.

وبتضيق الخناق عليهما، كُشف اللغز واعترف المتهم الثاني بتفاصيل ما حدث، "أثناء تنقيبنا عن الآثار، نشبت مشادة بين "م." والمتهم الأول، تعدى فيها الأخير عليه بالضرب حتى الموت".

وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكابه الواقعة، وأقر أنه بعد مقتل المجني عليه قاما بمعاونة المتهم الثاني بدفنه في مكان التنقيب عن الآثار ولاذا بالفرار من مكان الواقعة، وأرشد عن مكان جثة المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.