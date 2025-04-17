شيماء تطلب الخلع: "سمع كلام أبوه وبيعزمني على جوازته التانية"

كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "شيماء. م"، 28 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مبررة طلبها بتعرضها لما وصفته بـ"صدمة عمرها"، حين دعاها لحضور حفل زفافه على زوجة ثانية، وهي خطيبته السابقة، بعد 11 شهرًا فقط من زواجهما.

وقالت شيماء في دعواها: "ما كنتش أتخيل إن الجواز ممكن يوصل لكده من الغرابة واللامبالاة. بعد سنة من الجواز، استحملت مشاكل كتير، لكن آخر حاجة توقعتها إن جوزي يبعتلي على واتساب دعوة فرحه على واحدة تانية، ومعاها صورة دعوة مكتوب فيها اسمه واسم العروسة.. وطلعت خطيبته القديمة".

وتابعت: "افتكرته بيهزر، قلت ده مقلب سخيف، لكن لقيته جاد، وبيقولي: (إنتي غالية وعِشرة ولازم تحضري)، كأننا أصحاب مش جوزين".

وأكدت الزوجة أن هذه الرسالة كانت بمثابة "القشة اللي قصمت ظهر البعير"، موضحة: "هو أصلاً كان ناوي من البداية يرجعلها، ووافق على الجوازة دي عشان ينفذ كلام أبوه وياخد الميراث، وبعدها يرجع لحبيبته".

وأضافت: "لما واجهته، قاللي إن ده حقه الشرعي، وإنه مش شايف حاجة تمنع حضوري للفرح، عادي يعني كأنه موضوع عائلي بسيط".

واختتمت شيماء بقولها: "الراجل ده فقد الإحساس.. يعزمني على فرحه من غير ما يطلقني أو حتى يحس بإني موجوعة. العلاقة دي ما بقتش فيها احترام"، مشيرة إلى أنها لجأت للمحكمة بعد رفضه الطلاق وديًا، وأقامت دعوى خلع حملت رقم 813 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة حتى الآن.