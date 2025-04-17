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النيابة تحقق في تعدي سائق أتوبيس نقل عام على سيدة من ذوي الهمم

02:31 م الخميس 17 أبريل 2025

النيابة الإدارية

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كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة الإدارية، تحقيقاتها واقعة تعدي سائق "أتوبيس" بهيئة النقل العام على إحدى السيدات من ذوي الإعاقة.

وتلقت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، بلاغًا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالتعدي لفظيًا على أحد الركاب "سيدة من ذوي الإعاقة".

وظهر بالفيديو السائق بعد توقف الحافلة ورفضه استئناف القيادة، وحمله للعكاز الطبي الخاص بالسيدة في محاولة منه لاجبارها على مغادرة الحافلة، ثم استئناف القيادة عقب إصرار الراكبة على البقاء بمقعدها.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين وخاصة ما يمس حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

ومن جانبها، قررت المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، قيد البلاغ برقم قضية بالوحدة، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، وجارٍ مباشرة التحقيقات.

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النيابة الإدارية تعدي سائق على سيدة هيئة النقل العام حقوق الإنسان
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