"3 شهود خافوا يبلغوا".. سهرة حمراء وجرعة هيروين انتهت بكارثة في أوسيم

كتب- صابر المحلاوي:

لم يكن أحد يتخيل أن قطعة الأرض الزراعية على أطراف بلدة بمنطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة، ستشهد جريمة مروعة، حيث انتهت سهرة صاخبة بجريمة قتل، تلاها مشهد أكثر وحشية من الجريمة ذاتها.

بدأت القصة عندما التقت نورا، فتاة ثلاثينية، بشاب في إحدى السهرات، واتفقا على قضاء ليلة حمراء داخل شقته، لم يكن الأمر جديدًا على الفتاة التي كانت مسجلة في قضايا آداب، لكن هذه الليلة لم تكن كسابقاتها، إذ تخللها تعاطي مكثف للهيروين، وانتهت بجرعة زائدة أودت بحياتها.

فوجئ الشاب بجسدها هامدًا على الأرض، وبات عقله يعمل بأقصى سرعة للهروب من الكارثة، ولم يفكر كثيرًا، فلف الجثة في سجادة واستعار سيارة صديقه، انتظر حتى هدأت الحركة في الشوارع، ثم قاد السيارة نحو أطراف البلدة، وهناك، في بقعة منعزلة وسط الأراضي الزراعية، ألقى الجثة وابتعد سريعًا قبل أن يراه أحد.

لكن القصة لم تنتهِ هنا، ومع أول خيوط الفجر، كان ثلاثة من رعاة الأغنام يتجولون في المكان، وفجأة وقعت أعينهم على الجثة الملفوفة بالسجادة، كان المشهد صادمًا، فارتبكوا وخشوا أن يُتهموا بالجريمة، فقرروا التصرف بطريقة بدائية، وأشعلوا النار في الجثة، محاولين محو أي أثر لها.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة وسط أرض زراعية فى أوسيم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة بها آثار حروق بأنحاء جسدها، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية الفتاة، وتبين أنها كانت بصحبة شخص لتعاطى المواد المخدرة، وفارقت الحياة لتعاطيها جرعة زائدة، وعقب وفاتها قرر الشخص الذى كان بصحبتها التخلص من الجثة، فنقلها إلى أرض زراعية مكان العثور عليها.

وكشفت التحريات أن 3 أشخاص أثناء رعى الأغنام عثروا على الجثة، فأشعلوا النار بها، حتى لا يتم التحقيق معهم.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.