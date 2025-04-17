"طلب فلوسه فدفع حياته".. كيف أنهى شاب حياة صديقه بسبب خلاف مادي في حلوان؟

كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية مقتل الشاب "أحمد عليوة" ودفن جثمانه في منطقة جبلية على يد صديقه و4 آخرين، بمنطقة حلوان بسبب خلافات مالية، عن تفاصيل الواقعة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 4265 لسنة 2024 جنايات حلوان، أن المتهم الأول "عبد الرحمن خ." مدينًا لصديقه "أحمد عليوة" بمبلغ مالي، وتهرب الأول من دفع الدين للمجني عدة مرات.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه "أحمد عليوة" قرر الذهاب لمنزل المتهم الأول لمطالبته برد الدين، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإشهار سلاح أبيض "مطواة" وكال به عدة طعنات للمجني عليه أسقطته أرضاً جثة هامدة غارقاً في دمائه قاصداً من ذلك قتله.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم قرر الخلاص من جثة صديقه، فأحضر أشقائه المتهمان الثاني والثالث فأبصروا جثمان المجني عليه بفناء الحديقة، واتفقوا جميعاً على إخفائها بأن تواصلوا مع المتهمان الرابع والخامس اللذين حضرا وقاموا بمسح آثار الدماء بالحديقة ولف الجثمان بملاءة ووسائد منزلية.

واستطردت التحقيقات،أن المتهمين قاموا بالتخلص من متعلقات المجني عليه الشخصية وإحكام غلقها بلاصق شفاف، ووضع جثمانه داخل المركبة الآلية المملوكة للمتهم الخامس واستقلوا جميعاً داخلها وتوجهوا إلى أحدى المناطق الجبلية النائية.

واختتمت التحقيقات، وما أن وصول المتهمين جميعًا إلي منطقة خالية وتأكدوا من عدم وجود من يشاهدهم ألقوا جثمان القتيل وفروا هرباً.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم مدينة 15 مايو، قضت بمعاقبة المتهم الأول "عبد الرحمن خ." بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل صديقه بعدة طعنات متفرقة بالجسد عمدًا.

كما قضت أيضًا بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالحبس 6 أشهر لمساعدتهم المتهم الأول في إخفاء جثمان الضحية، وأمرت بمصادرة السيارة المستخدمة في الواقعة المملوكة للمتهم الخامس.