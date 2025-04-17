النشرة المرورية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة بالقاهرة والجيزة

كتب- علاء عمران:

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس زحامًا مروريًا ملحوظًا، تزامنًا مع توجه الطلاب إلى المدارس والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، ما تسبب في تباطؤ حركة السيارات وظهور كثافات مرتفعة في معظم الطرق السريعة والصحراوية والزراعية.

وشهد كوبري أكتوبر زحامًا في الاتجاهين، خاصة أمام القادم من الجيزة باتجاه وسط البلد، وكذلك من ميدان التحرير إلى مدينة نصر، وامتد الزحام إلى محور النصر حتى المنصة، مع بطء في حركة السيارات بشوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة حتى الطريق الدائري.

سجل شارع الهرم الرئيس تباطؤًا شديدًا في الحركة المرورية نتيجة أعمال إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، ما أدى إلى غلق الطريق جزئيًا عند تقاطعه مع المريوطية، بالإضافة إلى مناطق المساحة وشارعي العريش ومدكور والطالبية، وأُجبر السائقون على سلوك طرق بديلة. كما ظهرت كثافات مرورية ممتدة من شارع العشرين وحتى الطالبية، بالإضافة إلى كثافات مرتفعة في الاتجاه المؤدي إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل من منطقة الطوابق حتى العشرين، وكثافات بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى بولاق وإمبابة.

كما رُصدت كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان قرب محطة مترو جامعة القاهرة، وامتدت الاختناقات من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير، بينما تحرك رجال المرور لسحب الكثافات أعلى كوبري الجامعة.

وسُجل تباطؤ على محور صفط اللبن في الاتجاه القادم من الدائري إلى شارع السودان، وعلى كوبري عباس والجامعة وكوبري الجيزة المعدني، وامتدت الكثافات بميدان النهضة إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، بينما شهد محور عرابي ازدحامًا متوسطًا في الاتجاه القادم من الأقاليم نحو المهندسين، مع تباطؤ بسبب أعمال إصلاحات بكوبري أحمد عرابي.

وتباطأت حركة السيارات داخل نفق الأزهر في الاتجاهين بين صلاح سالم وميدان الأوبرا، وظهرت كثافات على كوبري أكتوبر من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن الجيزة إلى القاهرة، كما ظهرت كثافات على شارع رمسيس حتى العباسية وعلى مطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولًا إلى أحمد سعيد.

ورُصد زحام مروري على طريق الأوتوستراد للقادم من حلوان إلى المعادي والمقطم، وظهرت كثافات من منطقة بين الجبلين حتى 15 مايو نتيجة زيادة سيارات النقل، كما تباطأت الحركة نحو شارعي عباس العقاد والطيران، وسُجلت كثافات أعلى دائري المرج من نفق السلام إلى الطريق الزراعي فالأقاليم، وكذلك بصلاح سالم والطيران أمام الجهاز المركزي للمحاسبات.

وامتدت الكثافات على كورنيش النيل من المعادي إلى وسط البلد، ومن أثر النبي إلى قصر العيني وماسبيرو، وكذلك بشارع رمسيس والعباسية ومحور النصر حتى المنصة، إضافة إلى تباطؤ ملحوظ عند غلق إشارات ميادين مثل التحرير وروكسي ورابعة.

وتباطأت حركة المرور بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكثف الزحام أمام القادم إلى نفق الأزهر، وشهدت منطقتا الأزهر والجمالية اختناقات، كما رُصد تباطؤ في الاتجاهين أعلى كوبري 15 مايو.

وشهد طريق الواحات كثافات مرورية متقطعة، خاصة من الطريق الدائري إلى مناطق دريم ومول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي، وظهرت تباطؤات في الحركة من الجيزة وشارع الهرم إلى حدائق الأهرام ووصلة دريم حتى منطقة الأعمال.

وسُجل زحام على الطريق الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق من الأقاليم إلى القاهرة، وكذلك في الاتجاه القادم من المنيب نحو الأوتوستراد والتجمع، وبالعكس من المعادي إلى الجيزة، إلى جانب كثافات بمناطق التجمع الخامس في اتجاه البساتين وزهراء المعادي.

وتباطأت حركة السيارات بنزلة شارع البحر الأعظم حتى ميدان الجلاء، وكذلك أعلى دائري المريوطية في الاتجاه القادم من الطريق الصحراوي نحو الجيزة، وعلى طريق الفيوم الصحراوي حتى ميدان الرماية.

ورُصدت كثافات على طريق إسكندرية الزراعي بسبب ارتفاع أحمال السيارات في الاتجاه القادم من الأقاليم إلى القاهرة، مع تكرار الاختناقات المرورية على الطريق، في ظل متابعة دورية من رجال المرور لسحب الكثافات ومنع التكدس.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.