إعلان

حكاية غدر في طريق مظلم.. نهاية لصوص بيع "الشقق المشبوهة" على طبلية عشماوي

09:01 م الأربعاء 16 أبريل 2025

تعبيرية عن محاكمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - رمضان يونس:

أحالت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة "9" مستأنف، أوراق عاملين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعدما أدانتهما المحكمة بخطف شاب وقتله خنقًا داخل شقة مهجورة في العمرانية، عقب استدراجه ليلاً بحجة بيع شقة سكنية، وسرقة متعلقاته.

ترأس الجلسة المستشار خالد فائق المسلمي، وعضوية المستشارين سامح السيد أبو كنه، ونمير نبيل محمد نجم، وسكرتارية طارق وجيه أديب، وعصام حسين.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 6875 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهمين "ح. س" و"م. ط" اتفقا على قتل المجني عليه "حامد م" بعد أن خططوا لاستدراجه بحجة معاينة شقة سكنية للبيع، ثم قيداه وخنقاه باستخدام قطعة قماش، واستوليا على متعلقاته ليلاً من داخل العقار.

وتبيّن أن الجريمة ارتُكبت بسلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، وأن باقي المتهمين، ومنهم "مرمر"، ساعدوا في إخفاء الجثة، بينما اتُّهم الخامس بحيازة السلاح المسروق رغم علمه بمصدره.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لصوص الشقق المشبوهة طبلية عشماوي محكمة جنايات الجيزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة