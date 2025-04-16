حكاية غدر في طريق مظلم.. نهاية لصوص بيع "الشقق المشبوهة" على طبلية عشماوي



كتب - رمضان يونس:

أحالت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة "9" مستأنف، أوراق عاملين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعدما أدانتهما المحكمة بخطف شاب وقتله خنقًا داخل شقة مهجورة في العمرانية، عقب استدراجه ليلاً بحجة بيع شقة سكنية، وسرقة متعلقاته.

ترأس الجلسة المستشار خالد فائق المسلمي، وعضوية المستشارين سامح السيد أبو كنه، ونمير نبيل محمد نجم، وسكرتارية طارق وجيه أديب، وعصام حسين.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 6875 لسنة 2024 جنايات العمرانية، أن المتهمين "ح. س" و"م. ط" اتفقا على قتل المجني عليه "حامد م" بعد أن خططوا لاستدراجه بحجة معاينة شقة سكنية للبيع، ثم قيداه وخنقاه باستخدام قطعة قماش، واستوليا على متعلقاته ليلاً من داخل العقار.

وتبيّن أن الجريمة ارتُكبت بسلاح ناري "فرد خرطوش" دون ترخيص، وأن باقي المتهمين، ومنهم "مرمر"، ساعدوا في إخفاء الجثة، بينما اتُّهم الخامس بحيازة السلاح المسروق رغم علمه بمصدره.