حكاية موظف الساحل.. قتل ابنتيه التوأم لفشلهما في التعليم ومات في محبسه

كتب- صابر المحلاوي:

لم تمر سوى 4 أيام على قيام أب بقتل ابنتيه التوأم داخل شقته في منطقة الساحل بسبب تدني مستواهما الدراسي، حتى لحق بهما داخل محبسه، إثر إصابته بغيبوبة سكر أنهت حياته قبل استكمال التحقيقات.

المتهم، موظف حكومي، كان قد تلقى خطابًا من المدرسة يُفيد بفصل ابنتيه بسبب الغياب المتكرر.

بمجرد أن علم الأب بذلك، انتابته حالة من الغضب، فبدأ في تعذيبهما داخل الشقة، حيث استخدم خرطومًا في ضربهما، وعلّقهما في مروحة السقف لعدة ساعات، ثم أقدم على حلق شعر رأسيهما، وأحرق أجزاء من جسديهما، ما أدى إلى وفاتهما.

عقب ارتكاب الواقعة، لجأ الأب إلى صديقه، وأخبره بأن ابنتيه توفيتا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وطلب مساعدته في استخراج تصريح دفن.

وعند دخول الصديق إلى الشقة، كانت الصدمة: جثتان في حالة يُرثى لها، وأم منهارة نفسيًا، وشقة تحولت إلى مسرح جريمة، ما دفعه للارتياب وإبلاغ الشرطة.

بدأت الواقعة ببلاغ من مفتش الصحة لقسم شرطة الساحل، أفاد فيه بوجود شبهة جنائية في وفاة الفتاتين، بعد أن لاحظ وجود آثار تعذيب واضحة على جسديهما، تناقضت مع رواية الأب عن الوفاة نتيجة "التهاب رئوي".

وانتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيّن من خلال المعاينة والتحريات أن الفتاتين تعرضتا لتعذيب ممنهج، ما أكد الشبهة الجنائية، وتم ضبط الأب، الذي اعترف تفصيليًا بالواقعة، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتلهما، بل كان يسعى لتأديبهما.

وبعد قرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، تعرض المتهم لغيبوبة سكر مفاجئة داخل محبسه، ولم تفلح محاولات إسعافه، ونقل الجثمان إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة.