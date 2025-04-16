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خلاف أثناء التنقيب عن الآثار.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بالمعصرة

05:59 م الأربعاء 16 أبريل 2025

جثة - أرشيفية

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كتب- رمضان يونس:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، عن ملابسات العثور على جثة شخص في منطقة المعصرة بعد دفنه بـ 5 أشهر، حيث تبين أن عملية تنقيب عن الآثار وراء الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة المعصرة؛ تضمن ورود بلاغ من أسرة شاب متغيب منذ 5 أشهر، وعلى الفور شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين لأجهزة أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة أصدقائه؛ حيث قاموا بالتنقيب عن الآثار، وأثناء ذلك قام أحدهم بقتله فقاموا بدفنه وتركه ثم فروا هاربين من موقع الحادث.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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