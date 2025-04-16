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في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة دامية بالمنيا | صور وفيديو

05:53 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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كتب - صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقاطع فيديو يُزعم أنها توثّق مشاجرة عنيفة بين عدد من المواطنين تخلّلها إطلاق أعيرة نارية في محافظة المنيا.

وكانت إحدى الصفحات على مواقع التواصل قد نشرت مقاطع مصحوبة بتعليق صوتي يزعم وقوع الواقعة في المنيا، ما أثار حالة من الذعر بين المتابعين.

وبعد الفحص، تبيّن أن المشاهد تعود إلى مشاجرة نشبت في أحد الموانئ بدولة عربية خلال شهر مارس الماضي، وقد تعاملت السلطات المختصة في تلك الدولة مع الحادث واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القائم على نشر المقاطع، وهو عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبمواجهته أقرّ بتحصّله على الفيديو من مواقع التواصل، وأضاف التعليق الصوتي عليه مدعيًا كذبًا وقوع الحادث في المنيا بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر منصاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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