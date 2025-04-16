"قتلوا "الصعيدي" ليلة عقيقة ابنته.. قرار من الجنايات في جريمة "دائري كعابيش"



كتب ـ رمضان يونس:

قررت محكمة جنايات الهرم تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل "عبده الصعيدي"، في الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة دائري كعابيش"، إلى جلسة 12 مايو المقبل، وذلك لمناقشة الطبيبة الشرعية التي أعدّت التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه.

وكشفت أوراق القضية، التي حملت رقم 69117 لسنة 2024 جنايات الهرم، أن المتهمين، وهم: "محمد.ي" كهربائي، و"يوسف.م" عامل مقهى، و"عبد النبي.م" سائق، و"مهاب.م" عامل توصيل، و"محمد.ع" سائق، و"محمد.ن" فني تكييف، قد ترصّدوا للمجني عليه "عبد الرحمن مختار" وشهرته "الصعيدي"، بعد علمهم بحيازته مبلغًا ماليًا كبيرًا.

وتوصّلت تحقيقات النيابة إلى أن المتهمين اتفقوا على تنفيذ الجريمة ليلة عقيقة ابنته، حيث قطعوا عليه الطريق مستخدمين دراجات نارية، ثم طعنوه بسلاح أبيض وسرقوا منه مبلغًا ماليًا قدره 90 ألف جنيه، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأكّدت التحريات أن المجني عليه كان بصحبة نجل عمه أثناء إرسال مبلغ مالي، وتصادف وجود اثنين من المتهمين اللذين أبلغا باقي التشكيل، ثم ترصّدوا له، وأوقفوه بالقوة، واعتدوا عليه طعنًا حتى فارق الحياة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة طعنة نافذة بالصدر تسببت في نزيف داخلي وتمزّق في الرئة والغشاء التاموري، ما أدى إلى توقّف الدورة الدموية والتنفسية.