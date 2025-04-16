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مصر تبحث مع بولندا خطة إعمار قطاع غزة

03:53 م الأربعاء 16 أبريل 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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(وكالات)

استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، رادوسواف شيكورسكي" وزير خارجية جمهورية بولندا، حيث ناقش معه عدد من التطورات في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطي أعرب عن التقدير للتطور الذي تشهده العلاقات المصرية - البولندية، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التي تكتسبها زيارة وزير الخارجية البولندي إلى مصر، خاصة في ظل الرئاسة البولندية الحالية للاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين، والبناء على الزخم الذي تمخض عن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت بين البلدين في ديسمبر ٢٠٢٤.

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وأعرب عبد العاطي عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات البولندية في مصر، مشيدًا بتزايد السياحة البولندية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب عبد العاطي عن التقدير للدعم البولندي للملفات المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مبديًا التطلع لمواصلة الدعم على ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، مرحبًا في هذا السياق بتصويت البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل ٢٠٢٥ لدعم الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر.

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من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي موقف مصر من التطورات في غزة وأولوية استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، كما تناول عناصر خطة إعادة الإعمار في غزة التي تم اعتمادها عربيًا وإسلاميًا، مشيدًا في هذا السياق بالموقف البولندي الرافض لتهجير الفلسطينيين.

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كما ناقش الجانبان أخر المستجدات في كل من سوريا والسودان وليبيا وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية.

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