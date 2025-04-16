فيديو مثير.. طلاب يخلعون ملابسهم ويشعلون مبيدًا في شوارع الأميرية والشرطة تتدخل

كتب- أحمد أبو النجا:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مجموعة من الصبية بالتحدث بعبارات مسيئة، وإشعال أحدهم النيران في عبوة مبيد حشري، مع خلع ملابسه في أحد شوارع القاهرة.

أسفرت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المتورطين في الفيديو، وتبين أنهم خمسة طلاب يقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية. وبعد ضبطهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ظهرت في المقطع.

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.