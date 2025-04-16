فيديو فاضح يقود الأمن لضبط متعاطين لمخدر البودر في المعادي

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت شخصين تظهر عليهما آثار تعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة.

وبفحص الواقعة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط الشخصين المشار إليهما، وتبين أنهما مقيمان بالقاهرة، ولهما معلومات جنائية. كما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر البودر.

وبمواجهتهما، أقرا بتعاطيهما المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.