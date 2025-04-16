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الداخلية تضبط 150 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

01:24 م الأربعاء 16 أبريل 2025

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتحرير مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 150 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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وزارة الداخلية مخالفة للمحلات مجلس الوزراء
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