خانته مع مدرس الأولاد.. هيام تقتل زوجها المريض لتتزوج عشيقها

كتب – فاطمة عادل:

لم تكتفِ هيام بخيانة زوجها ومعاشرة عشيقها لمدة عام، زاعمة أن زوجها مريض وأصبح غير قادر على ممارسة العلاقة الحميمة، بل اشتركت مع عشيقها في قتله، قبل أن يتخلصا من جثته في صندوق قمامة بالجيزة، وتم تحرير محضر باختفائه.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الجيزة عام 2015.

البداية كانت عام 2000، عندما كان ناجي – سائق توك توك – يبلغ من العمر 40 عامًا، وتزوج من هيام، فتاة تصغره بـ20 عامًا. أقاما في شقة سكنية بأوسيم في الجيزة، ورُزقا بثلاثة أبناء.

عاشت الأسرة حياة مستقرة؛ الزوج يعمل سائق توك توك، بينما ترعى الزوجة شؤون الأسرة والمنزل. لكن مع مرور الوقت، بدأت العلاقة بين الزوجين تتدهور بسبب مرض الزوج الذي أثّر على قدرته الجنسية، مما دفع هيام للبحث عن بديل.

في مطلع عام 2014، أخبرت هيام زوجها برغبتها في استقدام مدرس للمنزل لمنح أبنائهما دروسًا خصوصية. وافق الزوج دون تردد من أجل مصلحة الأبناء.

انجذبت الزوجة إلى المدرس، وبدأت تبوح له بمشكلاتها مع زوجها، مؤكدة أنه لم يمارس العلاقة الحميمة معها منذ فترة بسبب مرضه. ومع مرور الوقت، توطدت العلاقة بين الزوجة والمدرس، وارتكبا العلاقة المحرمة.

لمدة عام كامل، كان المدرس يتردد على منزل الزوج بحجة إعطاء دروس خصوصية للأبناء، لكنه في الحقيقة كان يلتقي هيام. حتى أقنعته برغبتها في الزواج منه، مؤكدة أنه لا بد من التخلص من الزوج، ووضعت خطة لذلك.

رفض المدرس تنفيذ مطلب عشيقته، فهددته، فقطع علاقته بها. لكنها رسمت له خطة لتنفيذ الجريمة. وفي ساعة متأخرة من الليل، ترصّد العشيق للزوج قبل دخوله المسكن، وضربه بآلة حادة على رأسه فسقط أرضًا فاقد النطق والحركة. ثم استعان باثنين من أصدقائه، أحدهما سائق تاكسي، وجرّوا الجثة ووضعوها في السيارة، وتخلصوا منها في إحدى المناطق المهجورة بأوسيم في الجيزة.

في صباح اليوم التالي، عثر أحد الأهالي على جثة الضحية، فأبلغ أجهزة الأمن التي انتقلت إلى موقع الحادث وبدأت التحقيقات. وأظهرت كاميرات المراقبة في المنطقة تحركات مشبوهة للمتهمين، مما أدى إلى القبض عليهما. وخلال التحقيقات، اعترفا بجريمتهما بالتفصيل.