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لدعم حقوق ذوي الإعاقة.. النيابة الإدارية توقّع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية

01:17 م الأربعاء 16 أبريل 2025
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  • عرض 5 صورة
    النيابة الإدارية توقّع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية
  • عرض 5 صورة
    النيابة الإدارية توقّع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية
  • عرض 5 صورة
    النيابة الإدارية توقّع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية
  • عرض 5 صورة
    النيابة الإدارية توقّع بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية
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كتب – أحمد أبو النجا:

شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، ممثلة في المستشارة بريهان محسن، مديرة الوحدة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، ممثلًا في المهندسة أمل مبدى، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان له، بأن الحفل أُقيم بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأستاذ مرسي صلاح عيسى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتورة هويدا مندي، المديرة التنفيذية للاتحاد.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في عدة مجالات، من بينها: رفع الوعي القانوني لدى المدربين والحكام والعاملين بالاتحاد بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة لتعزيز فهم الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم القانونية، بالإضافة إلى دعم مبادرات تمكينهم في المجتمع من خلال برامج توعوية مشتركة.

وفي ختام اللقاء، تبادل المستشار عبد الراضي صديق والمهندسة أمل مبدى الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل والتطلع إلى تعاون مثمر بين الجانبين.

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المستشار عبد الراضي صديق الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية هيئة النيابة الإدارية
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