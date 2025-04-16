سيدة تسرق 12 ضحية و3 لصوص ينهبون مواقع البناء.. حصيلة أمن القاهرة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لمكافحة جرائم السرقات، وتمكنت خلال حملات متفرقة من ضبط عدد من المتهمين المتورطين في وقائع سرقة بأساليب متنوعة.

فقد ألقى رجال الأمن القبض على سائق مقيم بمحافظة القليوبية، بعد تورطه في سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة ملاكي كانت متوقفة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأرشد عن المبلغ المسروق.

وفي دائرة قسم شرطة الشروق، تم ضبط سيدة تخصصت في سرقة متعلقات المواطنين باستخدام أسلوب "المغافلة"، وأقرت خلال التحقيقات بارتكاب 12 واقعة سرقة، وتم ضبط جميع المسروقات بحوزتها.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة 15 مايو، شكلوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء باستخدام أسلوب "السحب". واعترفوا بارتكاب 8 وقائع، وأرشدوا عن المسروقات.

وقد اتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين.