بوسي تطلب خلع زوجها: مش قادر ينسى حبيبته

كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "بوسي.ع"، 26 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية، بسبب ما وصفته بـ"تعلّق زوجها العاطفي بحبيبته السابقة وإهماله لحياتهما الزوجية".

وقالت "بوسي"، وهي ربة منزل وأم لطفلة تبلغ من العمر عامين، إنها ظنت أن الزواج سيُغير زوجها، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك. وأضافت: "تحوّلت حياتنا إلى مسلسل درامي، بطلته مش أنا.. دي حبيبته القديمة اللي لسه متعلق بيها."

وأوضحت الزوجة أن زوجها اعتاد العودة إلى المنزل مساءً، ثم يخرج بحجة لقاء أصدقائه، لتكتشف لاحقًا -عن طريق إحدى الجارات- أنه يقف لساعات أسفل شرفة فتاة ويشغل لها الأغاني من هاتفه المحمول.

عند مواجهته، لم يُنكر الزوج الأمر، بل قال لها: "أنا مش بخونك، بس بفتكر الماضي." وأكدت "بوسي" أن تلك الفتاة كانت على علاقة به قبل زواجهما، لكن أسرته رفضتها لأسباب اجتماعية، ما دفعه للارتباط بها دون اقتناع كامل.

وأضافت: "بقيت حاسة إني ضيفة في بيتي.. هو مش موجود لا معنويًا ولا نفسيًا، وكل ما أتكلم يحسسني إني سبب فشله العاطفي."

وبعد فشل محاولات الطلاق بالتراضي، قررت "بوسي" اللجوء للقضاء ورفعت دعوى خلع، مؤكدة تدهور حالتها النفسية وانعدام الأمان في العلاقة الزوجية.

تحمل القضية رقم 942 لسنة 2024، وما زالت منظورة أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، دون صدور حكم حتى الآن.