الداخلية تداهم ورشة تصنيع أسلحة بيضاء بالسيدة زينب

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في هذا المجال دون الحصول على ترخيص.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، أكدت قيام المتهم (له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم) بتصنيع الأسلحة البيضاء داخل ورشة ملحقة بمسكنه، واتخاذها مقراً لممارسة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه داخل الورشة، حيث عُثر على 36 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام، إلى جانب مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.