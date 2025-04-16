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أوهمهم بالسفر.. ضبط عاطل بتهمة النصب على مواطنين بالشرقية

12:05 م الأربعاء 16 أبريل 2025

المتهم

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كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل بالقاهرة، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، قيام المتهم (عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة المنيا) بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، بهدف النصب على المواطنين والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تشير إلى تورطه، إضافة إلى عقد إيجار شقة في منطقة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يتخذها مقراً لمزاولة نشاطه.

وقد تم تحديد عدد من المجني عليهم، والذين حضروا وأكدوا اتهامهم له بالنصب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط عاطل النصب على مواطنين السفر للخارج
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