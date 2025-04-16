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ضبط 6 أطنان دقيق مدعم في حملة تموينية لمنع التلاعب بالأسعار بالمخابز

11:46 ص الأربعاء 16 أبريل 2025

ضبط دقيق

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كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة، للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، سواء المدعم أو الحر، ومنع البيع بأسعار تزيد على المقررة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة؛ لضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت عن ضبط ما يقرب من 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، خلال 24 ساعة، بالإضافة إلى عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

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