استكمال محاكمة كروان مشاكل بتهمة سب وقذف ريهام سعيد اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تستكمل المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة "التيك توكر"، أحمد على، المعروف بـ "كروان مشاكل"، في القضية المتهم فيها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، من خلال مقاطع فيديو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا اعتبرتها مسيئة وتحمل إيحاءات خادشة للحياء العام.

تعود تفاصيل الواقعة إلى سبتمبر 2024، عندما تقدمت الإعلامية بعدد من البلاغات إلى النائب العام، تتهم فيها "كروان مشاكل"، باستخدام عبارات غير لائقة بحقها، في محتوى تم بثه عبر تطبيق "تيك توك" ومنصات أخرى، لافتة إلى أن هذه العبارات تمثل تعديًا صريحًا على سمعتها وكرامتها، وتستوجب المساءلة القانونية.

وقالت ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها إعلامية ومواطنة مصرية حريصة على الذوق العام، فإنها ترفض هذه الممارسات التي تنشر الإساءة عبر الإنترنت، وتطال القيم والأخلاق، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.