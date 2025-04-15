تخلص من جثتها وسط الصحراء.. النيابة تحقق في مقتل سيدة على يد زوجها بالقاهرة

كتب- محمود الشوربجي:

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقاتها في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها وإلقاء جثتها في الصحراء بمنطقة زهراء المعادي.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يعمل حارس عقار وقتل زوجته بسبب خلافات بينهما؛ ما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب بعصا خشبية على رأسها وجسدها حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قرر التخلص من جثمانها فحملها في سيارة وتوجه بها إلى منطقة جبلية في صحراء زهراء المعادي وتخلص من الجثة.

وقررت النيابة حبس المتهم أربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المتوفية أوالأجزاء المتبقية منها وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، وعمل تحليل DNA لبيان أن الأشلاء تخص المتوفية والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة.

وكان حارس عقار أقدم على قتل زوجته بمنطقة الوايلي، ثم ألقى جثتها في صحراء زهراء المعادي.

وتلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من عامل أفاد فيه باختفاء شقيقته وعدم عثوره على زوجها، مع إغلاق شقتهما.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود آثار دماء داخل الشقة، وبعد كسر الباب، تم العثور على دليل يثير الشكوك، ما دفع رجال الشرطة إلى تكثيف جهودهم.

بتكثيف التحقيقات، تم القبض على الزوج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، موضحا أنه قتل زوجته، ثم حمل جثتها داخل مرتبة وألقاها في صحراء زهراء المعادي، ليتركها عرضة للنهش من قبل الحيوانات.