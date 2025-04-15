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شروع في قتل شاب طعنا بسكين بأكتوبر

09:08 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

طعن بسكين

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كتب - محمد شعبان:

شرع مجهولون في قتل شاب بالسلاح الأبيض بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بالحي السادس.

التحريات الأولية بينت إصابة "عبد الحفيظ.ع." 34 عاما بطعنة بالجانب الأيمن إثر اعتداء من آخرين -فروا هاربين- بسبب خلافات بينهم.

نقل المصاب إلى المستشفى المركزي للعلاج، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط الجاني والسكين المستخدم في الواقعة.

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