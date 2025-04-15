"تعالى موته مش قادرة أبعد عنك".. ليلة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالإسماعيلية

كتب- محمود الشوربجي:

جريمة قتل مأساوية وقعت في إحدى القرى التابعة لمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، حينما أقبلت سيدة على قتل زوجها بمساعدة عشيقها، إذ خططت الزوجة للجريمة وتولى العشيق تنفيذ المهمة.

في حلقة جديدة من "جرائم عش الزوجية" التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في مايو من عام 2021.

الضحية عامل في العقد الخامس من العمر، عُثر عليه بالقرب من منزله وبه آثار إصابات في الرأس، أما المتهمة فهي "أسماء. ا. س" وعشيقها "منصور .ح. ع".

الزوجة وعشيقها ارتبطا بعلاقة غرامية قبل الواقعة بفترة طويلة، ظلا يتواصلان سويًا حتى هيأ لهما الشيطان طريق القتل، بأن وضعا مخططًا لقتل الزوج كي يخلو لهما الجو تمامًا للارتباط "مش قادرة أبعد عنك".

اتفق المتهمان على التخلص من الزوج خلال خروجه من المنزل في وقت متأخر لشراء بعض المستلزمات التي طلبتها الزوجة.

عقب خروج الضحية أجهز المتهم عليه بعد أن سدد له عدة ضربات على رأسه من الخلف فسقط مغشيًا عليه وفارق الحياة.

وأفادت مناظرة الجثة وتقرير الصفة التشريحية تعرض المجني عليه للضرب بآلة حادة على الرأس، أدت إلى وفاته.

حاول المتهمان إخفاء معالم الجريمة، وادعاء الزوجة بأن زوجها قد قٌتل على يد مجهول بعد خروجه من المنزل، لكن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت ارتباط الزوجة بعلاقة عافية مع شخص آخر.

بالقبض على المتهمين وتضييق الخناق عليهما اعترفا بارتكاب الواقعة تفصيليا، وأقرا أنهما قررا التخلص من المجني عليه وقتله.

أرشد المتهمين على الأداة المستخدمة في قتل المجني عليه "ماسورة حديدية" وجرى عرضهما على النيابة العامة وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسماعيلية.

وفي 12 سبتمبر 2022 وبعد نظر عدة جلسات قضت محكمة جنايات الإسماعيلية (الدائرة الثانية) بإعدام السيدة وعشيقها، لقتلهما زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.