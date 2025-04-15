حادث تصادم سيارتين أمام سجن القطا ونقل 5 مصابين للمستسفى

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في تصادم سيارتين أمام سجن القطا بمنشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام سجن القطا.

انتقلت الخمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص تصادم سيارة نقل مع مركبة توك توك اتجاه كارتة أبو غالب، مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

المصابون الخمسة نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.